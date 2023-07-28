«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — указано в публикации МО.

В МО РФ сообщили о предотвращении атаки украинского БПЛА в Подмосковье. Летательный аппарат был сбит местными средствами ПВО. Об этом рассказали СМИ, приведя ссылку на пресс-службу ведомства.

Утром 28 июля Украина предприняла новую попытку атаковать Подмосковье. С этой целью киевским режимом был запущен беспилотник, долетевший до территории Московской области.

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Но БПЛА не успел нанести ущерб. На подлете его сбили местные системы ПВО. В результате отсутствуют разрушения или пострадавшие. Ведомство указывает на то, что ситуация под контролем, люди могут продолжать спокойно заниматься своими делами.

Перед этим поступило заявление от мэра столицы РФ Сергея Собянина. Он рассказал, что силы МО РФ предотвратили атаку беспилотника на Москву. За прошедший месяц это уже далеко не первый прецедент с использованием БПЛА Украиной. Киевский режим регулярно совершает атаки, целясь в важные объекты инфраструктуры и многоквартирные дома.