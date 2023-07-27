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СМИ: В Англии разрешили российским миллиардерам тратить сотни тысяч долларов с замороженных счетов
Власти Великобритании разрешили российскими миллиардерам, попавшим под санкции, тратить сотни тысяч долларов на личные привилегии, в том числе на услуги частных поваров, шоферов и домработников. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на документы.

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Британия проявила лояльность в отношении россиян, попавших под санкции, разрешив им пользоваться замороженными средствами. Об этом рассказало зарубежное издание NYT в своем материале.

Власти Великобритании пошли навстречу россиянам, чьи активы оказались заморожены в результате начала СВО. Речь идёт исключительно про средства, находившиеся в британских банках. Королевство предусмотрело «льготы». Олигархи могут воспользоваться средствами, чтобы покрыть нынешние собственные нужды.

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Состоятельные россияне снимают деньги и оплачивают ими «самое необходимое». Сюда входят повара, домработницы и прочие привилегии. Пусть их счета и попали под санкции, но они могут воспользоваться лазейками в виде «льгот».

Данные исключения, которые ещё прозвали «лицензиями», позволяют вполне безбедно жить, тратя в год свыше $1 млн. В отдельных ситуациях государство «дало попятную», отменив ограничения, так как дела были проиграны в суде.

Согласно материалу издательства, один из россиян, а именно Михаил Фридман, «выбил» разрешение на оплату работы почти двух десятков человек, начиная от повара, заканчивая уборщицами. Почти за год он потратил на это порядка $400 тысяч. Также руководство королевства дало разрешение на то, чтобы Фридман ежемесячно тратил на «семейные потребности» ещё $9 тысяч.

Другой пример – это Петр Авен. Руководство государства дало разрешение на использование в месяц почти $77 тысяч.

Ранее издание Telegraph писало, что Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины.

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#санкции #британия #олигархи
Источник: unian.net
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