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В Москве за пятницу и субботу может выпасть до 70% месячной нормы осадков
Новая волна ливней и гроз с порывами ветра до 15 м/с ожидается в пятницу и субботу в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам.

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Москвичи не успели толком насладиться солнечными денькам, как вновь предстоит «мокнуть». Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что 28 и 29 июля ожидаются сильные ливни и грозы.

За эти дни выпадет порядка 60% осадков от месячной нормы. Это основательные показатели. Бирюков настоятельно просит жителей столицы не прятаться от дождя под деревьями, а также располагать свои автомобили подальше от них.

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28 и 29 июля пожарные и МЧС будут работать в режиме оперативной готовности. Также ведомства проинформируют граждан, решивших отдохнуть в парках, о непогоде.

Заммэра рассказал о прошедшем вчера ливне. Он был рекордным. За малый промежуток времени в отдельных районах столицы выпало 46 мм осадков, что является запредельным показателем. Количество дождей за данный месяц уже превышает норму практически вдвое.

Ливень, состоявшийся 26 июля, стал рекордным. Предыдущим «большим» показателем считали дождь, прошедший в этот же день, но в 1894 году. Тогда уровень осадков составил 42,5 мм.

Рекорд был «поставлен» Можайским районом. Избыточные осадки привели к тому, что дождевая вода начала топить транспорт, а также «залила» ТЦ и частично затронула одну из станций метро.

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Источник: lenta.ru
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