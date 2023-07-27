Известный инсайдер kopite7kimi, который в своё время первым точно описал параметры карт GeForce RTX 30, да и карты RTX 40 также описывал не раз, говорит, что ждать адаптер не стоит.

В СМИ появилась информация об отказе NVIDIA выпускать RTX 4090 Ti. Некоторые издания утверждают, что американская технологическая компания собирается производить новые ревизии RTX 4060 и RTX 4070.

Информацию передает инсайдер kopite7kimi. Кроме того, инсайдер сообщает, что видеокарта RTX 5090, которая выйдет в будущем, может использовать 512-битную шину памяти. Новинка может достичь пропускной способности 2 ТБ/с, что в 2 раза больше, чем у RTX 4090.

реклама

Эксперты считают, что у NVIDIA отсутствует острая необходимость выпускать RTX 4090 Ti, так как в данный момент RTX 4090 является самой мощной видеокартой на рынке, и вряд ли ситуация скоро сможет изменить. Конкуренция со стороны AMD в высокопроизводительном сегменте рынка имеет ограниченный характер.

Зимой 2023 года инсайдер рассказал о характеристиках RTX 4090 Ti. По его словам, у новинки должны быть 18 176 ядер CUDA, 96 МБ кэш-памяти L2, 24 ГБ видеопамяти GDDR6X. В конце июля партнеры NVIDIA объявили о том, что компания занимается созданием искусственного дефицита GeForce RTX 4060 Ti для того, чтобы не снижать цену видеокарты.

Ранее в СМИ появилась новость, что в работу запущен сиквел мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром».