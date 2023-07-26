Ещё не вышедший мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» получит сиквел, а также полноценный сериал, который свяжет события двух полнометражных фильмов. В работу запущено сразу два сезона шоу: видимо, Paramount весьма уверены в успехе ленты.

В Paramount начали работать над созданием сиквела мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» и сериала. Ожидается, что шоу будет выступать в качестве «мостика» между полнометражными картинами.

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Над проектом студия работает совместно с Nickelodeon Movies. Они уже начали трудиться над сиквелом еще не вышедшего мультфильма. Известно, что новый проект рассчитан на 2 сезона, он должен выйти на Paramount+. Производство проектов осуществляется силами студии Point Grey Pictures. Эта же студия работала в «Мутантском разгроме».

Персонажей будут озвучивать актеры, которые работали над мультфильмом. Этот выбор был не случаен, так у зрителей не будет путаницы, и они смогут привыкнуть к голосам актеров. Премьера мультфильма состоится 4 августа. На прошлой неделе в Microsoft продемонстрировали геймпады в стиле мультфильма.