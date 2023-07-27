Сообщается, что влияние на ситуацию оказали внешнеполитические и экономические факторы, а также сложности с правильной оценкой возможных валютных рисков. В этой связи граждане предпочитают зафиксировать прибыль или же сократить риски, продав имеющиеся у них сбережения в валюте.

Россияне начали активно продавать валюту. Об этом стало известно отечественным СМИ. В 2023 году зарубежную валюту продают значительно чаще, чем годом ранее. Согласно итогам первой половины нынешнего года, офлайн продажи выросли на 17%. Сведения были предоставлены банком «Русский стандарт».

Если сравнивать с показателями за прошлый год, можно заметить увеличение динамики продаж. Граждане активно проводят операции с иностранными валютами. В онлайне ситуация аналогичная. Об этом стало известно со слов представителей крымского РНКБ.

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Тенденция была подтверждена и другими кредитными учреждениями. Представители рынка рассказали, что подобная ситуация объясняется нынешней динамикой курса. Люди, наблюдая за развитием экономической обстановки, желают получить выгоду, играя на «курсах». Сейчас идеальный период, так как позиции рубля ослабели, а евро и доллар набрали силу. Граждане продают иностранную валюту, пытаясь получить максимальную выгоду.