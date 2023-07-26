Там потери ВСУ за сутки составили до 135 военнослужащих, а также большое количество военной техники.

Российская армия значительно продвинулась глубь фронта в направлении Красного Лимана. Общая дистанция составила порядка 3 км. ВС РФ удалось углубиться внутрь территории, ещё сильнее оттеснив ВСУ. Об успехах российской армии доложил представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военный рассказал, что мотострелковая бригада продолжает наступление в направлении Красного Лимана. В результате этого российским войскам удалось расширить пределы оборонительных рубежей на 3 км, а также углубиться в территории ВСУ на 2 700 м.

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Согласно заявлению Конашенкова, за прошедший день ВС РФ отразили уже четыре нападения украинской стороны. ВСУ потеряли почти две сотни бойцов, 5 единиц бронированной техники, машины и несколько гаубиц. Также российской армии удалось уничтожить вражескую артиллерию.

Есть продвижения и на другом участке фронта. Конашенков рассказал, что ВС РФ продвигаются и на куземовском направлении. Российские бойцы заняли выгодные позиции, умело пользуясь результатами огневого поражения. Здесь ВСУ потеряли около 135 солдат за прошедший день.