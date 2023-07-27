«В знак протеста против британского председательства, которое ранее заблокировало нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности <...> мы не будем выступать на следующем за нашим заседании», — сказал Полянский

Россия отказалась выступить на заседании СБ ООН, так как её докладчика не пустили на иное заседание. Об этом рассказал Дмитрий Полянский, являющийся первым заместителем постпреда РФ при ООН.

Политик подчеркнул, что Великобритания заблокировала выступление запрошенного Москвой докладчика на заседании по теме гонений на УПЦ . В качестве знака протеста, Россия отказалась от своего будущего выступления.

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26 июля прошло два заседания, оба из них касались Украины. Первое было инициировано РФ. Там рассматривался вопрос с Украинской православной церковью, которая раньше находилась под юрисдикцией Московского патриархата. По данной теме должен был выступить епископ, но британская сторона не допустила его участия. Второе заседание посвящалось вопросу зерновой сделки.

Мария Захарова, представляющая МИД РФ, сказала, что докладчик непременно выступит по «черноморской инициативе», но другие темы им подниматься не будут. Речь идёт про уничтожение одесского культурного наследия.