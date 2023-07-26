Политика Европейского союза в сфере миграции проводится в интересах Соединенных Штатов и ведет к ликвидации национальных стран и образованию "Соединенных Штатов Европы", сказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости Ласло Тороцкаи, руководитель венгерской партии правого толка "Наша Родина".

Политика ЕС в сфере миграции реализуется строго в интересах США, приводя к ликвидации национальных стран. Америка преследует цель объединить все государства под своим началом. Об этом заявил руководитель венгерской партии правого толка «Наша Родина» Ласло Торцкаи.

Он подчеркнул, что ЕС сейчас является правящей элитой, держа в руках всю экономическую и политическую сферу мира. Принцип их руководства базируется на том, что сформировать смешанное европейское население, полностью истребив национальность стран.

реклама

Торцкаи подчеркнул, что для мигрантов можно было бы разработать более жесткие наказания, чтобы предотвратить попытки пересечения границ, а также после направлять их в Африку, согласно договору с местными государствами.

ЕК ещё 3 года назад предложила составить новый миграционный договор, также рассматривающий вопрос предоставления убежища, основанного на системе квот. К сожалению, от плана быстро отказались. Затею раскритиковал целый перечень стран, включая Польшу и Венгрию.

Страны достаточно воинственно настроены против внесения перемен в миграционную политику. Нынешнее положение полностью устраивает европейские государства, они не стремятся улучшить положение.

Ранее Политик ФРГ Херстель рассказал, что США запрещают западным СМИ рассказывать о нацистах на Украине.