По словам политика, в 2014 году западные СМИ выпускали «прекрасные репортажи» на эту тему. «А сегодня их уже нет. Это, конечно, вопиющий случай», — считает Херстель.

Белый дом издал запрет на написание статей европейскими СМИ про нацистов на Украине. Подробностями поделился Кристоф Херстель, бывший немецким политиком и журналистом.

Он указывает на то, что ещё 9 лет назад проводилось множество репортажей на эту тему. Сегодня категорически запрещено даже косвенно упоминать про украинских нацистов. Херстеля возмущает тенденция скрывать правду от общественности.

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С точки зрения бывшего политика, данный феномен может быть объяснен только присутствием целевого приказа от иностранных чиновников. Херстель подчеркнул, что данные указы не фиксируются на бумаге. Их передают исключительно во время телефонного разговора или личной встречи.

Эксперт пришел к выводу, что «умалчивание» является результатом наличия договоренностей между политиками. Он считает странным «молчание» СМИ о происходящем. Журналисты всегда ищут самые «жаркие» факты, добираясь до сути. Они не стали бы игнорировать столь очевидный момент.

Ранее в СМИ появились кадры, как российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе.