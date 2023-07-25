Владимир Зеленский испытывает сильную злость из-за низкого боевого духа в ВСУ и больших потерь, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

Украинский лидер Владимир Зеленский по настоящему разозлился. Низкий боевой дух в рядах ВСУ, постоянные потери на поле боя, отсутствие каких-либо результатов – всё это приводит его в «неистовство». О поведении Зеленского высказался бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

С точки зрения эксперта, украинские войска близки к тому, чтобы рухнуть раз и навсегда. Боевой дух отсутствует полностью, у солдат нет мотивация лезть «на рожон». Ради чего?

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Полковник указал, что ВСУ несут огромные потери. Точные данные умалчиваются командирами во избежание паники и повального дезертирства. Зеленского удручает данная ситуация, он разочарован и зол.

Эксперт подчеркивает, что Украина уже давно проиграла. Сейчас её «жизнь» искусственно поддерживает Запад, обеспечивая финансирование и поставки вооружения.

Лидерство нынешнего украинского лидера висит на волоске. Неумелые управленческие решения, вкупе с огромными потерями на фронте, ставят под сомнения авторитет Зеленского.

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