По его словам, у России высокий военный технологический потенциал, способный создать аналоги западных ракет, которые на Украине преподносят как чудо-оружие, и добиться более высокой степени их нейтрализации.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением создания аналогов западных ракет HIMARS и Storm Shadow, чтобы наносить с их помощью удары по ВСУ. Данное вооружение активно передается Западом в рамках пакетов военной помощи.

Шеремет подчеркнул, что в распоряжение российской армии попало множество образцов данных снарядов. То, что вооружение было исследовано, а после скопировано, является абсолютно приемлемым. Не исключено, что в будущем ракеты применят против ВСУ, терроризирующих российские регионы при помощи этих боеприпасов.

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Шеремет подчеркнул, что Россия имеет невероятный технологический потенциал. На разработку и создание альтернатив зарубежного вооружения уйдет не так и много времени. Для Украины ракеты Storm Shadow являются настоящим «чудом», но это базовые ракеты. Сейчас ведутся работы над тем, чтобы добиться ещё более высокой степени нейтрализации данных снарядов.

Ещё в первых днях июля российским бойцам удалось получить в распоряжение практически уцелевшую британскую крылатую ракету. Её передали профильным специалистам для дальнейшего исследования принципа действия. Первичный анализ завершен, эксперты уверены, что смогут воссоздать вооружение.

Ранее в СМИ появилась новость, что российская пшеница дорожает вслед за мировым ростом цен.