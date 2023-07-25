Сервис Share It предназначен для всех пользователей смартфонов. В программе участвуют устройства стоимостью от 5 000 рублей до 122 000 рублей — всего около 25 моделей брендов Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Honor.

МТС запустил новый сервис в виде подписки на смартфоны. В ней доступны устройства от известных брендов, среди которых ─ Apple, Xiaomi и Samsung.

Share It предоставляет возможность пользоваться телефоном в течение года за 70% от его цены. По истечении 12 месяцев смартфон можно купить без переплаты или обменять на другое новое устройство, вернуть в случае необходимости. Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно отправить соответствующую заявку на официальном сайте МТС и дождаться ее одобрения. Если заявка на участие в программе будет одобрена, необходимо оплатить первый месяц подписки и забрать телефон в ближайшем салоне МТС.

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Сумма ежемесячного платежа подписки разная, она зависит от модели телефона. Например, клиент может получить на год iPhone 14 (128 ГБ), оплачивая в течение 18 месяцев 4 611 рублей. После использования телефона в течение года остаток суммы можно внести единым платежом.

Новый сервис позволит россиянам сэкономить до 40% от стоимости телефона, если по истечении года обновить смартфон на новую модель. Услуга доступна не только для абонентов МТС, но и других операторов. Пока она работает в Москве, но до конца года появится доступность во всех регионах страны.