Со слов актрисы Деворы Уайлд, сыгравшей роль гитьянки Лаэзель в Baldur's Gate III, студия Larian нанимала координаторов интимных сцен для соответствующих моментов в игре. Координатор интимных сцен — вполне обычная профессия для кино и телевидения.

Larian с ответственностью подошла к интимным сценам в предстоящем проекте Baldur’s Gate 3. Для этого компания наняла координаторов. Актеры же длительное время прорабатывали собственных персонажей.

Девора Уайлд, исполнившая роль гитьянки в игре, рассказала, что студия крайне серьезно и ответственно отнеслась к проработке интимных сцен. Для этого были наняты координаторы, следящие за происходящим. Специалисты помогали прорабатывать эпизоды, а также обеспечивали комфорт актерам.

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Larian вошла в перечень первых студий, воспользовавшихся услугами координаторов. Подобные специалисты, как правило, участвуют в процессе создания фильмов или сериалов.

Разработчики уделили немало внимания романам и взаимоотношениям между персонажами. В планы студии входила демонстрация и раскрытие чувств героев, хотелось удержать их до самого конца.

Другая актриса, Дженнифер Инглиш, рассказала, что получила роль ещё 4 года назад. Всё это время она прорабатывала собственного персонажа, занимаясь озвучкой и движениями.

Актриса была удивлена тем, как сложно даётся работа над игровыми героями. Артистам требуется иметь развитую фантазию, чтобы лучше соответствовать образу. Дополнительные сложности вносили частые смены сценария.

Ранее разработчики из Larian рассказали, почему в Baldur's Gate 3 можно настроить гениталии, но не лицо.