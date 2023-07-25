Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на вступление в блок НАТО в октябре, сообщил президент Реджеп Тайп Эрдоган. Соответствующее заявление прозвучало по итогам заседания кабинета министров республики.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл дату рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО. Он указал, что это состоится только в октябре.

Эрдоган подчеркнул, что к рассмотрению заявки приступят только после возобновления работы парламента. Сейчас он на летнем перерыве. Как только депутаты выйдут с «каникул», они тут же изучат шведское прошение. Президент Турции обозначил, что окончательное решение примут члены парламента.

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Эрдоган вновь напомнил, что Анкара желает урегулировать все конфликты посредством переговоров. Турция неоднократно выдвигала требования Швеции, надеясь на усиление мер противодействия террористическим организациям внутри страны.

Сейчас Анкара не дала своего согласия на присоединение Стокгольма к альянсу. Удалось инициировать сам процесс рассмотрения прошения, но на этом успехи завершены.

Также ранее прозвучали слова о том, что Швеция присоединиться к НАТО только после того, как Турция вступит в ряды ЕС.

Ранее Министр обороны Украины заявил, что обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе.