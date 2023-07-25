Запад раздражен целостностью России, потому что не может проводить внутри нее политику "разделяй и властвуй", заявил в интервью "Известиям" бывший депутат бундестага, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт.

На Западе раздражены целостностью России. Типичная иностранная политика, заключающаяся в раздоре, не работает в отношении РФ. Об этом рассказал Вальдемар Гердт, бывший депутат бундестага.

С его точки зрения, попытки «разделить и властвовать» не приносят успеха. Запад пытается обострить обстановку внутри страны, но лишь терпит крах. Это до ужаса злит лидеров иностранных государств.

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Он также подчеркнул, что «англосаксов» раздражает даже территориальное расположение России. За рубежом считают несправедливым, что столь немногочисленная нация занимает «много места» и имеет в своем распоряжении огромные ресурсы.

Аналогичная ситуация была и с Югославией. Ранее республика была цельной, пока до неё не добрались иностранные государства. Тактика «разделяй и властвуй» сработала на «ура». Итогом стало появление расширенного управленческого аппарата, а уровень жизни граждан значительно ухудшился. Сила нации – в её единстве, и тогда удастся противостоять любым внешним врагам.

Ранее экс-советник Кучмы Соскин заявил, что слова Зеленского после ударов по Одессе — истерические вопли.