«Все его пафосные заявления об ответе за удары по Одессе… Зеленский, какое возмездие? Украинская ПВО ничего сделать не может, в стране нет никакого производства», — высказал мнение Соскин.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказался в адрес слов Зеленского об ударах по Одессе. С его точки зрения, нынешний украинский лидер «истерит» по данному поводу, чем явно не зарабатывает себе очков симпатии. Об этом он рассказал в собственном блоге.

Соскин подчеркнул, что все угрозы Зеленского в адрес России выглядят смешно. Он указал на то, что украинские ПВО даже не в состоянии уловить применяемые ВС РФ ракеты, а про возмездие не идёт и речи.

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Он рассказал, что при нынешнем руководстве в Украине свернули все предприятия. Военная промышленность попросту встала. Сейчас Киев рассчитывает лишь на иностранную поддержку, не имея ничего своего. Одна из причин произошедшего – приход к власти некомпетентных людей.

Соскин уже не раз указывал на низкие руководительские навыки Зеленского. Поворотным моментом он назвал день, когда Россия нанесла ряд ударов по украинской инфраструктуре за теракт на Крымском мосту.

И ситуация вновь повторилась. В этот раз удары нанесли по целому ряду городов, включая Николаев, Одессу, Харьков. Россия прицельно бьет по местоположению штата ВСУ и иностранных наемников. В распоряжении ВС РФ есть множество БПЛА, позволяющих отследить все передвижения украинской армии.

Ранее экс полковник ВС США заявил, что новая тактика ВСУ против России потерпела неудачу.