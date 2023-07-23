По мнению главного редактора журнала Long War Journal Билла Роджио, любое прямое столкновение американских военных с российскими войсками приведет к эскалации. Он добавил, что Соединенные Штаты не могут сдерживать действия России.

В США заявили об отсутствии возможности сдержать российских военнослужащих в Сирии. Подробности изложены в публикации иностранного издания.

Как считает главный редактор журнала Long War Journal Билл Роджио, если американские и российские военные столкнутся, это непременно завершится началом полноценной войны. Также он подчеркнул, что у США отсутствуют рычаги, позволяющие сдержать действия ВС РФ.

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Джоэл Рубин также выразился по данному поводу. Он считает, что Вашингтону не требуется война с Россией. Это обернется страшными последствиями и огромными потерями для обеих сторон. Также он подчеркнул, что США не смогут полноценно сдержать РФ. В распоряжении Америки отсутствуют подобные ресурсы или возможности.

Рубин считает, что Россия будет и дальше испытывать «терпение» США. Сейчас взаимоотношения между государствами находятся в «натянутом» состоянии. Причиной этому послужило начало СВО на Украине.

Перед этим поступило заявление в СМИ от официальных лиц США. Они считают, что ВКС РФ совершает опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета в сирийском небе. Этот прецедент чуть ли не стал поводом для начала открытого конфликта.