Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками, все они уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО, говорится в сообщении Минобороны.

Кажется, что Киеву не дает спокойствия сам факт существования Крыма, иначе не объяснить такой настойчивости в регулярности атак полуострова. Сегодня, 24 июля, состоялся очередной «марш» беспилотников. В МО РФ заявили, что атака была полностью отражена, без пострадавших и разрушений.

В ведомстве подчеркнули, что 14 украинских БПЛА подавили с помощью РЭБ, 11 из них рухнули прямо в черноморскую акваторию. Ещё три «приземлились» уже на территории полуострова.

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Оставшиеся 3 летательных аппарата сбили при помощи ПВО. В МО РФ уточнили, что в результате нападения отсутствуют пострадавшие и разрушения местной инфраструктуры.

Перед этим в СМИ опубликовали заявление главы Крыма Сергея Аксенова. Он поведал, что атака беспилотников спровоцировала повреждение склада с боеприпасами, в результате чего произошел пожар. Также обломки дрона нанесли ущерб частному дому, расположенному в Кировском районе полуострова.

Аксенов акцентировал внимание на отсутствии жертв и пострадавших среди мирных жителей. Также им было принято решение об эвакуации граждан в большом радиусе от места атаки. Речь идёт про Джанкойский район. Людей размещали во временных пунктах, где их обеспечивали всем необходимым.

Ранее появилась новость, что в США заявили о бессилии при сдерживании действий российских истребителей в Сирии.