7 июля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что ВСУ наступают более медленными темпами, чем надеялись в Соединенных Штатах, однако судить о результатах еще рано.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь обратил своё внимание на очевидные вещи. Он рассказал о том, что украинское контрнаступление проходит с огромными сложностями, практически не продвигаясь.

С точки зрения политика, контратака ещё не «набрала обороты», находясь на самых ранних стадиях. Но, в этот же момент, он признает, что ВСУ регулярно ведут тяжкие бои. Блинкен отметил наличие надежной обороны, выстроенной российской армией.

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Также разговор зашел про сроки контрнаступления. Политик указал, что операции подобного масштаба не могут завершиться за пару недель. Ещё, как минимум, потребуется порядка двух-трёх месяцев, чтобы получить гарантированные результаты.

Украинские военные не разделяют оптимизма американского политического деятеля. ВСУ заявили, что им приходится терять около половины подразделения, чтобы сдвинуться в своем местоположении на километр. Россия дает существенный отпор, при этом не имея «щелей» в своей обороне.

Ранее Блинкен заявил, что США не считают санкции препятствием для контактов с военным командованием Китая.