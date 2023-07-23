Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, столичное предприятие первым в России разработало и произвело детали для системы безопасности атомных реакторов ледоколов.

На московском заводе нашли альтернативу зарубежным составляющим для реакторов атомных ледоколов. Местное предприятие совершило настоящий технологический прорыв, став первым в РФ, кто смог выпустить данные комплектующие. Детали являются критическим для функционирования гигантских аппаратов.

Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что ранее данные комплектующие не производились в РФ. Их завозили из-за рубежа.

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На создание необходимых деталей ушло порядка 100-120 дней. В планы предприятия входит оснастить все строящиеся ледоколы собственными комплектующими уже до конца года. Массивные механизмы применяются для обеспечения работы Северного морского пути, а также способствуют в дальнейшем освоении холодных регионов.

Мэр столицы заверил во полноценной поддержке предприятия. Данные комплектующие представляют исключительную важность, поэтому нужно всячески способствовать их дальнейшей разработке и быстрому выпуску. Организация относится к промышленному комплексу, что даёт возможность получения налоговых льгот. Все средства, сэкономленные на этом, пойдут на модернизацию предприятия.

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