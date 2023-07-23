Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Собянин: московский завод импортозаместил компоненты для атомных реакторов ледоколов
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, столичное предприятие первым в России разработало и произвело детали для системы безопасности атомных реакторов ледоколов.

реклама

На московском заводе нашли альтернативу зарубежным составляющим для реакторов атомных ледоколов. Местное предприятие совершило настоящий технологический прорыв, став первым в РФ, кто смог выпустить данные комплектующие. Детали являются критическим для функционирования гигантских аппаратов.

Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что ранее данные комплектующие не производились в РФ. Их завозили из-за рубежа.

реклама

На создание необходимых деталей ушло порядка 100-120 дней. В планы предприятия входит оснастить все строящиеся ледоколы собственными комплектующими уже до конца года. Массивные механизмы применяются для обеспечения работы Северного морского пути, а также способствуют в дальнейшем освоении холодных регионов.

Мэр столицы заверил во полноценной поддержке предприятия. Данные комплектующие представляют исключительную важность, поэтому нужно всячески способствовать их дальнейшей разработке и быстрому выпуску. Организация относится к промышленному комплексу, что даёт возможность получения налоговых льгот. Все средства, сэкономленные на этом, пойдут на модернизацию предприятия.

Полковник Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли много оружия в результате удара России по Одессе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#москва #атомная энергетика #собянин #атомный ледокол
Источник: m24.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ФСБ: были предотвращены готовящиеся покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак
В Москве планируют создать новый кинокластер
Синоптик рассказал, что на выходных 22 и 23 июля жары в Москве не ожидается
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Будет истреблять танки на расстоянии до 100 км" - в Defence24 рассказали о российском Гермесе
10
В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
6
В Сети появился качественный спутниковый снимок большого лагеря ЧВК «Вагнер» под Осиповичами
5
В ходе неудачной атаки на Ореховской ЛБС в кадр попали сразу четыре раскуроченные БМП Bradley
9
Россия испытывает новый атомный бомбардировщик Ту-160М и Ту-160М2
12
В сети появилось видео совместного полёта тяжелого дрона С-70 "Охотник" и борта ВКС РФ
+
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
Пригожин зарегистрировал новую компанию на территории Беларуси возле лагеря ЧВК "Вагнер"
1
Учёные NASA: июль 2023 года станет самым жарким месяцем за последние несколько тысяч лет
+
Зеленский переложил на Запад вину за проблемное «контрнаступление» ВСУ
2
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
5
Аппараты iPhone 15 Pro могут быть в дефиците в момент начала продаж
2
Telegraph: ВС РФ не собираются никуда отступать, у ВСУ остаются лишь лобовые атаки на русские окопы
1
Общий хешрейт сети Kaspa превысил 2.6 PH/s
1
Ещё не вышедшая видеокарта Intel Arc A580 протестирована в одном из бенчмарков
1
Скоро в России можно будет избавиться от пластиковых водительских прав
+
«Оппенгеймер» уже вышел в мировой прокат
+
Midjourney изобразила персонажей из вселенной Marvel в стиле Тима Бертона
+

Популярные статьи

9 полезных функций вашего роутера, о которых вы можете не догадываться
14
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
11
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
+
Стоит ли покупать ASIC для майнинга в июле-августе 2023 года - проводим расчёт окупаемости
7
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
20
Франция и Германия заявили о начале активной фазы разработки «танка будущего» по проекту MGCS
10
Бобби Котик против слияния Microsoft и Activision Blizzard
16
О пользе самовнушения и самоограничения в контексте подбора компьютерных комплектующих
11
HIMARS потерял эффективность – аналитик из США побывал на Донбассе и пояснил провал наступления ВСУ
5
Почему в самолете на иллюминаторах при взлете нужно поднимать жалюзи
9

Сейчас обсуждают

Shatun29
22:48
А кто мешает отключить маленькие в БИОСе и сравнить?
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Denis Ismagulov
22:46
Это да, главный лозунг у хрюклов слабоумие и отвага...
WSJ: Запад "поставил" на находчивость и храбрость ВСУ, но достаточного количества оружия не передал
Zangetsu
22:45
Что за Вежливый ?
В результате ракетного удара в Одессе были уничтожены безэкипажные катера и иностранные наёмники
Сергей Порох
22:45
Стоимость новинки не должна превысить отметку в $790.А смысл тогда в ней??? Лол. Когда местами на некоторых площадках можно обычную. 7900ХТ урвать за теже 800$(+) так еще и с 20gb памяти. Вон на НьюЭк...
Видеокарта SAPPHIRE Radeon RX 7900 GRE серии NITRO с 16 Гбайт видеопамяти красуется на фото
usr721
22:33
Все освоено и выведено на ненавистный Запад ура-патриотами.
"Будет истреблять танки на расстоянии до 100 км" - в Defence24 рассказали о российском Гермесе
Hive
22:19
Вперед, долбодятлы, скупайте асики :)))))))))) Ничего не меняется, и идиоты в том числе: "При золотой лихорадке больше всех заработали продавцы лопат"
Стоит ли покупать ASIC для майнинга в июле-августе 2023 года - проводим расчёт окупаемости
Евгений Сом
22:12
Пригорает у тебя знатно, видимо задница такая же красная )))))
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
Алёшка Десятов
22:12
За 150 можно на 4070 и 13700к собрать... И никаких танцев с бубнами. Можно и нормально работать, и нормально играть.
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
MinerETh
22:11
Вовр, у тебя стул соответствует твоей карте. А это мой.
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
Раиль Ахметов
22:08
Ты где 6900 за 500 баксов нашел?)
Видеокарта SAPPHIRE Radeon RX 7900 GRE серии NITRO с 16 Гбайт видеопамяти красуется на фото
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем