«Мы, вероятно, переживем от 15 до 16 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране», — заявил директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос.

Афинская национальная обсерватория предсказывает наиболее продолжительную жару за все годы, пока ведутся метеонаблюдения в Греции. Подробности представлены в публикации СМИ.

Директор по исследованиям Костас Лагувардос рассказал, что людям предстоит пережить порядка 2 недель сильнейшей жары. Такого ещё не случалось в Греции. Он утверждает, что зной может стоять и значительно дольше, но пока недостаточно информации для составления точных прогнозов.

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Специалист рассказал про предыдущую аномальную тепловую волну. Её зарегистрировали в Греции. Продолжительность составила 12 дней, а произошла она летом 87-го года. Лагувардос обеспокоен тем, что температурные показатели в этом году могут преодолеть исторический максимум – 44,8 градуса по Цельсию. Данный «рекорд» зафиксировали летом 2007 года.

Джеймс Хансен, являющийся автором теории о глобальном потеплении, рассказал, что планета может сильно перегреться. Стартовой точкой он обозначает начало эпохи индустриализации. Температура в мире увеличилась на 1,2 градуса. Этих значений достаточно, чтобы на пятую часть повысить риск аномальной жары в летний период. Специалист считает, что дальше ситуация будет только ухудшаться.

Ранее издание Bloomberg писало, что засуха, проблемы с экспортом и конфликты создают угрозы продбезопасности.