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Авторы Borderlands представили интерактивный сериал по франшизе
Проект Borderlands EchoVision Live расскажет историю восьми туристов, которые окажутся на Эдеме-6 и волею случая будут пытаться повторить успех персонажей оригинальной Borderlands.

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Издатель Gearbox Publishing сделал неожиданный анонс. Он рассказал о создании интерактивного сериала по мотивам Borderlands. В качестве главных героев выступят шестеро «авантюристов», приехавших на тематическое сафари.

За разработку отвечает студия Genvid Entertainment. Она приняла непосредственное участие в создании иного схожего проекта по вселенной Silent Hill.

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Название новинки – Borderlands EchoVision Live. В основе сюжета лежат события о прибывших на планету Эдем-6 искателях приключений. Они желают поучаствовать в тематическом сафари, сорвав крупный куш. Персонажи одержимы успехом героев оригинального проекта.

О точной дате выхода проекта пока не сообщается. Также неизвестно, на каких платформах его продемонстрируют. Разработчики намереваются поделиться подробностями о новинке совсем скоро. Не исключено, что они сделают заявление на церемонии открытия выставки gamescom 2023, которая пройдет в августе.

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#игры #сериал #borderlands #borderlands echovision live
Источник: media.vkplay.ru
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