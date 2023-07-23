Проект Borderlands EchoVision Live расскажет историю восьми туристов, которые окажутся на Эдеме-6 и волею случая будут пытаться повторить успех персонажей оригинальной Borderlands.

Издатель Gearbox Publishing сделал неожиданный анонс. Он рассказал о создании интерактивного сериала по мотивам Borderlands. В качестве главных героев выступят шестеро «авантюристов», приехавших на тематическое сафари.

За разработку отвечает студия Genvid Entertainment. Она приняла непосредственное участие в создании иного схожего проекта по вселенной Silent Hill.

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Название новинки – Borderlands EchoVision Live. В основе сюжета лежат события о прибывших на планету Эдем-6 искателях приключений. Они желают поучаствовать в тематическом сафари, сорвав крупный куш. Персонажи одержимы успехом героев оригинального проекта.

О точной дате выхода проекта пока не сообщается. Также неизвестно, на каких платформах его продемонстрируют. Разработчики намереваются поделиться подробностями о новинке совсем скоро. Не исключено, что они сделают заявление на церемонии открытия выставки gamescom 2023, которая пройдет в августе.

Ранее разработчик Remnant 2 рассказал, что для ознакомления со всем контентом игры не хватит и 400 часов.