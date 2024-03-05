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Аналитики из компании Santiment обнаружили резкий рост активности торгов на рынке мем-токенов. Это было вызвано растущим интересом трейдеров и увеличением стоимости нескольких мем-криптовалют. За последнюю неделю объемы сделок с такими монетами, как SHIB, PEPE, FLOKI и BONK, выросли в среднем на 3000%.
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В конце февраля трейдеры стали перераспределять свои инвестиции с биткоина на некоторые из самых крупных по капитализации мем-токенов. Это привело к значительному росту курсов монет PEPE, FLOKI и WIF, который составил 47% и более за один день.
В дальнейшем наблюдался резкий подъем курсов также у DOGE и SHIB. Аналитики обнаружили прямую зависимость между числом упоминаний монет в социальных сетях и их стоимостью.
В целом за неделю мем-токены продемонстрировали значительный рост, что позволило аналитикам говорить о начале так называемого "сезона альткоинов". Наиболее впечатляющий рост курса был зафиксирован у монет PEPE и SHIB, соответственно 225% и 126%.
Ранее аналитик Джейсон Пиццино предполагал, что масштабный сезон альткоинов начнется в октябре 2024 года, а Николас Мертен также прогнозировал скорое начало ралли альткоинов.