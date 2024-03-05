Есть куда утилизировать лишние деньги.

Виртуальный предмет из коллекции CryptoPunks сменил владельца за $16 миллионов. CryptoPunk #3100 был продан за 4500 Ethereum (ETH), что на текущий момент равняется $16,01 миллионам. Этот объект представляет собой один из девяти "Alien Punks".

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Уровень уникальности NFT составляет 10 из 10 тысяч. Эта сделка стала второй по величине в истории CryptoPunks по сумме, уплаченной как в долларах США (USD), так и в Ethereum (ETH). Продажа также подняла CryptoPunk #3100 с третьего на второе место по общему объему торговли на рынке.

Покупатель предложил больше, чем предыдущее предложение в размере 4250 ETH на $14,56 миллионов, сделанное 1 марта 2024 года. Предыдущий владелец приобрел этот цифровой актив три года назад за 4200 ETH, что на тот момент было равно $7,67 миллионам.

За последние семь дней общая сумма сделок с CryptoPunks превысила $25,89 миллиона, что на 503% больше, чем на аналогичном периоде предыдущей недели. Общий объем торговли за всю историю составил $2,75 миллиарда.

Самый дорогой артефакт в коллекции CryptoPunks - CryptoPunks #5822, который был куплен за $23,22 миллиона. На третьем месте находится CryptoPunks #4156, проданный за $10,39 миллиона примерно три года назад. Интересно, что спустя год после этого владелец продал его за 2691 ETH, получив прибыль в криптовалюте, но в долларах сумма значительно снизилась - до $2,69 миллиона.

Согласно данным CryptoSlam, CryptoPunks заняли первое место по объему продаж за сегодняшний день, составив $16,91 миллиона. На втором месте находятся NodeMonkes на базе Bitcoin с объемом продаж в $11,21 миллиона. Тройку лучших замыкают Uncategorized Ordinals с объемом продаж в $7,75 миллиона.