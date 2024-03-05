Исследователи аналитической компании Kaiko заявили, что еженедельный объем торгов мем-токенами с 26 февраля по 3 марта 2024 года вырос до $37 млрд

Аналитическая компания Kaiko объявила о резком росте объема торгов мем-токенами на фоне данных за период с 26 февраля по 3 марта 2024 года. Объем торгов достиг $37 миллиардов, что является самым высоким показателем с конца 2021 года, когда Bitcoin (BTC) достиг исторического максимума около $69 000.

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За неделю до этого суммарное количество сделок с мем-криптовалютами не превышало $5 миллиардов. Рост торгов связан с увеличением стоимости основных цифровых активов в этом секторе. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) и Bonk (BONK) привлекли наибольший интерес среди пользователей.

Согласно CoinMarketCap, стоимость токена DOGE за последнюю неделю выросла на 103,15%, достигнув $0,17, а его рыночная капитализация превысила $25,37 миллиарда. Только за прошедшие 24 часа были совершены сделки на сумму $5,71 миллиарда.

Котировки токена SHIB за тот же период выросли на 226,7%, достигнув $0,000032, а суммарное предложение активов на рынке составило $19 миллиардов.

Pepe (PEPE) продемонстрировала самый значительный рост, увеличившись на 420,3% за неделю. Ее стоимость достигла $0,000008, а рыночная капитализация превысила $3,4 миллиарда.

Токен BONK торговался по цене $0,00004154. Котировки на платформе криптовалюты Solana (SOL) выросли на 235,2% за тот же период, а рыночная капитализация достигла $2,72 миллиарда.

Новые мем-криптовалюты также привлекли внимание инвесторов. Например, курс dogwifhat (WIF) вырос на 322,4%, превысив отметку в $1,73, а Floki (FLOKI) также показала прирост более чем на 332% за неделю.