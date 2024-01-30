Ведущий российский экономист заявил, что американские санкции в конечном итоге подорвут роль доллара США в мировой экономике – и помогут трансграничному внедрению цифрового рубля

Российский экономист Александр Разуваев предвидит изменения в мировой экономике из-за американских санкций, которые, по его мнению, подорвут доверие к доллару США. В своем комментарии он отметил, что действия Вашингтона в ответ на конфликт на Украине могут побудить торговых партнеров России обратиться к Центральному банку за поддержкой цифрового рубля.

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Экономист подчеркнул, что важно для Москвы обезопасить внешнеторговые связи, особенно с учетом возможных санкций со стороны США. Вместе с тем, Разуваев утверждает, что цифровой рубль станет значимым инструментом в торговле Содружества Независимых Государств.

Он также предвидит, что, несмотря на сохранение доллара в качестве мировой резервной валюты, авторитет этой валюты подорвется из-за действий США, что, в свою очередь, может повлиять на цены на золото.

По мнению Разуваева, замораживание российских активов, проведенное США, стало контрпродуктивным и может иметь долгосрочные экономические последствия. Важно отметить, что заблокированные активы России в западных странах достигли внушительной суммы в 300 миллиардов долларов после начала войны в Украине.

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С учетом текущих тенденций, перспектива внедрения цифрового рубля становится все более значимой. В ближайшем будущем пилотный проект российской цифровой валюты вовлечет около 600 россиян, включая политиков и представителей банковского сектора.