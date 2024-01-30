По словам нигерийского криптоаналитика Руме Офи, требования Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) по лицензированию криптовалют должны пересмотреть рекомендации поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)





Нигерийский криптоаналитик Руме Офи высказал мнение о необходимости пересмотра требований Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) к лицензированию криптовалют. По его словам, рекомендации для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) должны быть пересмотрены, чтобы обеспечить возможность местным криптобиржам получать лицензии для работы в стране.

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Офи подчеркнул, что действующие требования SEC по регистрации VASP не способствуют развитию местных бирж, отметив, что при формулировании руководящих принципов следует учитывать интересы местных площадок.

Теперь, согласно новым правилам, биржи обязаны получить лицензию VASP от SEC, соответствуя требованиям по обработке заявок и уплате необходимых сборов. Однако Офи предупреждает о том, что высокие финансовые барьеры могут привести к преобладанию иностранных бирж, и подчеркивает необходимость найти здоровый баланс в этом вопросе.

Эти взгляды находят поддержку в высказываниях нигерийского юридического представителя Web3, Куэ Баринора Пола. По его мнению, местным криптобиржам и VASP, вероятно, потребуется сотрудничество для соответствия требованиям лицензии SEC.

Пол также отмечает, что SEC Нигерии должна пересмотреть систему регистрации лицензий, так как текущие требования, по его словам, более благоприятны для иностранных бирж. Эти ремарки делаются в свете новых правил, опубликованных SEC в мае 2022 года, регулирующих цифровые активы в стране.

Офи подчеркивает, что участие Национальной ассамблеи Нигерии необходимо для обеспечения соответствия требованиям лицензии SEC текущей экономической ситуации страны.

Глобальный опрос, проведенный в 15 странах, выявил, что Нигерия, являющаяся крупнейшей экономикой Африки, обладает высоким уровнем осведомленности о криптовалютах. Согласно отчету Chainalysis за 2023 год, Нигерия занимает второе место по внедрению криптовалюты из 154 стран.

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Ожидаемый рост использования криптовалют в стране должен был привлечь иностранные инвестиции, однако Офи объясняет низкий уровень инвестиций отменой запрета на обслуживание криптобирж финансовыми учреждениями.