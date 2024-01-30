Разработчик Ripple выдвинул предложение об изменении структуры членства и управления XRPL Foundation (XRPLF), что привело к разногласиям





Разработчик Ripple предложил изменения в управлении XRPL Foundation (XRPLF), вызвавшие разногласия в сообществе.

реклама

Дэвид Фьюлинг, ответственный за программное обеспечение в RippleX, поддерживает существенные изменения в управлении XRP Ledger Foundation, предлагая создание системы управления сообществом.

XRPLF – некоммерческая организация, поддерживающая развитие XRPL. Фьюлинг считает, что организации не хватает ясности в правилах членства, поэтому предлагает внести изменения.

В его предложении он акцентирует внимание на улучшении структуры членства, особенно в правах и выборах в совете директоров. Он предлагает новые процедуры выборов для устранения неопределенности.

Основные цели включают увеличение представительства членов экосистемы XRPL в XRPLF, ясность управления и расширение участия заинтересованных сторон.

Изменения в членстве и совете директоров включают введение трех категорий членства и диверсификацию Совета директоров. Размеры членских взносов различаются в зависимости от категории.

Отзывы XRPLF включают благодарность за разъяснение Фьюлинга. Однако сообщество вправе обсудить и внести изменения в предложение.

Некоторые считают, что предложение может быть попыткой поглощения Ripple, но пока это спекуляции.

Некоторые валидаторы, включая Alloy Networks, покидают экосистему, указывая на отсутствие стимулов. Это вызывает опасения о возможном уходе других участников.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, предложенные изменения в XRPLF вызывают дебаты в сообществе, с некоторыми поддерживающими идею улучшения, а другие высказывают опасения и предположения.