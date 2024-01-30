Пользователи криптовалют в социальных сетях забили тревогу из-за новой волны фишинговых писем на крипто-тематику, по-видимому, отправленных с платформы создателей приватного контента Patreon

Пользователи криптовалют, активно общающиеся в социальных сетях, настороженно отреагировали на новую волну фишинговых атак по электронной почте. Сообщается, что эти письма, вероятно, были исходящими от платформы Patreon, где создатели приватного контента могли стать источником утечек личных данных.

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Социальные платформы X и Reddit заполнились жалобами от пользователей, которые обнаружили, что их электронные адреса были без их согласия подписаны на Patreon. Мошенники использовали этот метод для отправки вредоносных писем, выдавая себя за представителей известных криптопроектов, таких как Chainlink, Solana, Manta Network и Sui.

23 января стали появляться первые отчеты о поддельных предложениях, поступивших от авторов Patreon, симулирующих участие в крупных криптопроектах. Некоторые пользователи обнаружили свои адреса в списке поддельных рассылок, вызванных мошенниками.

В своем твиттере Король Джереми выразил беспокойство, подчеркивая: "Мошенники становятся все искуснее. Получил фальшивое письмо от Patreon, хотя я даже не регистрировался там. Каким образом мой e-mail попал в их базу?"

Представители Patreon признали уязвимость, связанную с "проверкой электронной почты и последующими действиями от крипто-аккаунтов, притворяющихся участниками Patreon". Утверждается, что проблема была успешно решена, и в настоящее время затронутые аккаунты проходят проверку.





Тем не менее, несмотря на утверждения Patreon, некоторые пользователи продолжают получать фишинговые письма. Scam Sniffer сообщает, что в 2023 году более 324 000 пользователей криптовалюты стали жертвами фишинговых атак с общим ущербом в 295 миллионов долларов.

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Эти инциденты подчеркивают важность повышения бдительности в сфере криптовалют, где фишинг становится все более изощренным и представляет серьезную угрозу для безопасности пользователей.