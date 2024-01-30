Центробанк Демократической социалистической республики Шри-Ланка готов изучить риски и преимущества запуска собственной цифровой валюты (CBDC)

Центробанк Шри-Ланки серьезно рассматривает внедрение собственной цифровой валюты с целью улучшения доступа к финансовым услугам. Стране необходимо преодолеть проблемы инфраструктуры для онлайн-платежей и усилить контроль над финансовыми операциями, поскольку до 45% транзакций остаются вне области видимости.

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Председатель Бюджетного комитета Ранавака выдвигает идею внедрения цифровой валюты для решения проблемы контроля и обеспечения эффективного отслеживания финансовых транзакций. Центральный банк выражает согласие с позицией Ранаваки, утверждая, что государственный стейблкоин сделает отслеживание операций более эффективным.

Перед запуском пилотного проекта цифровой рупии планируется провести доказательство концепции и обсудить идею с общественностью. Предварительная дата внедрения новой цифровой валюты - конец 2024 года.

Однако, местные депутаты высказывают опасения относительно возможных негативных последствий для финансовой экосистемы страны и настаивают на осторожном подходе к внедрению цифровой рупии.

Помимо Цифровой Шри-Ланкийской Рупии, правительство страны готовит внедрение национальной платежной сети Lanka Pay для обеспечения мгновенных межбанковских переводов в режиме реального времени. Также рассматривается интеграция QR-кодов для улучшения контроля финансов.

В параллель с этим, правительство планирует миграцию платежных систем Управления налоговых сборов на блокчейн-платформы. Бюджетный комитет поручил Центробанку провести сравнительный анализ платежных систем соседних Индии и Бангладеш.

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В прошлом году Центробанк предостерегал граждан о рисках криптоинвестиций и высказывался против использования биткоина и децентрализованных криптовалют.