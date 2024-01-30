Интерес инвесторов к спотовым биткоин-ETF начинает замедляться





Интерес инвесторов к спотовым биткоин-ETF замедляется, о чем свидетельствует анализ банка JPMorgan, предоставленный агентству Bloomberg. За период с 11 по 24 января 2024 года средства, направленные в девять биткоин-фондов, достигли $857 млн. Однако биткоин-ETF от Grayscale Investments, особенно фонд GBTC, показал отрицательный тренд в размере около $153 млн.

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На 24 января приходится общий приток ликвидности в биткоин-ETF на уровне $270 млн. Несмотря на некоторое снижение интереса, JPMorgan оценивает запуск биткоин-фондов как исторически успешный как по объемам торгов, так и по средствам, привлеченным от инвесторов.

Подчеркивается, что убывающий интерес инвесторов отразился на рейтинге криптовалютной биржи Coinbase, что вызвало недовольство со стороны JPMorgan, назвавшего показатели оттока "разочаровывающими".

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Стратегический момент заключается в том, что несмотря на уменьшение спроса, запуск биткоин-фондов стал наиболее успешным в их истории, как по торговым показателям, так и по средствам, привлеченным от инвесторов. За период с 20 по 26 января 2024 года отток средств из криптофондов составил $500 млн, а спотовый биткоин-ETF Grayscale Investments потерял $2,2 млрд.