Соучредитель Manta Network Кенни Ли объяснил причины, по которым Manta Pacific вошла в тройку лидеров среди протоколов 2-го уровня (Layer 2) по показателю суммы заблокированных средств (TVL)





Соучредитель Manta Network, Кенни Ли, раскрыл причины внушительного восхождения протокола Manta Pacific на вершину вторичных протоколов (Layer 2) в категории заблокированных средств (TVL). В соответствии с аналитикой, токен MANTA стал объектом интенсивного обсуждения в социальных сетях на прошлой неделе.

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Лидер разработки напомнил о запуске кампании "Новая парадигма", в рамках которой была внедрена возможность дополнительного дохода на вторичной сети. "При внесении ETH, платформа возвращает доход пользователю, а USDC используется для получения прибыли от казначейских облигаций США через партнера Mountain Protocol."

Эксперт подчеркнул, что данная инновация вызвала колоссальный интерес за короткий срок, позволяя протоколу занять четвертое место по TVL среди вторичных протоколов. Запуск токена MANTA с высокой ликвидностью и значительными объемами торгов на цепочке стал следующим шагом, который позволил ему опережать только Arbitrum и Optimism, заняв третье место.

Manta Pacific, представляющая собой EVM-совместимую сеть, обеспечивает поддержку децентрализованным приложениям и использует Celestia для доступности данных. Созданная с использованием OP Stack, платформа на данный момент демонстрирует TVL в размере $1,7 млрд, опережая Base, который ограничивается $709 млн.

Manta Pacific — это одна из двух сетей, предоставленных Manta Network. Другая сеть, Manta Atlantic, представляет собой блокчейн с нулевым разглашением данных, функционирующий на Polkadot. Она обеспечивает поддержку конфиденциальных идентификационных и учетных данных в сети.

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Токен Manta Network (MANTA) был успешно запущен 18 января 2024 года. Сразу после запуска произошло нападение, названное разработчиками "распределенной атакой типа 'отказ в обслуживании'". Ли подчеркнул, что более 1 млрд запросов было направлено на узлы RPC, используемые пользователями для транзакций. "Это были настоящие американские горки," добавил Ли, "но мы успешно справились с вызовом, как сообщество и как команда."