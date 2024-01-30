29 января компания «Единый интегратор – UZINFOCOM» зарегистрировала свой второй пилотный проект Token.uz в регуляторной песочнице Узбекистана







29 января компания "Единый интегратор – UZINFOCOM" завершила успешный запуск своего второго пилотного проекта Token.uz в регуляторной песочнице Узбекистана, согласно информации Национального агентства по проектам и разработкам (НАПП).

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Token.uz, базирующийся на технологии L2-решения Arbitrum, представляет инновационную платформу для надежного хранения данных и защиты информации от внешних воздействий. Этот проект предоставляет широкие возможности применения как в государственном, так и частном секторе.

Данный случай является вторым успешным опытом для "Единого интегратора – UZINFOCOM" в рамках песочницы. В апреле 2023 года компания получила регистрацию своего решения, направленного на выпуск NFT-сертификатов для подтверждения прав на доменные имена в зоне ".uz".

Также активно участвуют два частных банка – Ravnaq Bank и Kapital Bank, представившие свои проекты по выпуску криптовалютных карт.

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Напомним, что ранее в Узбекистане введены санкции и сроки наказания за незаконные операции с цифровыми активами.