Биткоин (BTC) начал январь с резкого роста, однако к середине месяца восходящее движение сменилось медвежьим разворотом





Январь стартовал для биткоина с внушительного роста, но середина месяца принесла перемену в тенденции – вместо восходящего тренда, рынок перешел в медвежий.

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Четверо криптотрейдеров, применявших различные методы анализа, сделали верные прогнозы. Цена биткоина, достигнув нового годового максимума в $49 000, откатилась, столкнувшись с сопротивлением на нижней границе восходящего параллельного канала.

Затем биткоин вернулся от горизонтальной поддержки в $41 000, актуальной с декабря 2023 года. Если восстановление продолжится, цена может достичь $45 000, что на 6% превышает текущий уровень.





В анализе 12-часового графика BTC/USD, @CredibleCrypto предсказал отклонение цены ниже предыдущего диапазона, а затем восстановление с отскоком.





Наблюдая за шестичасовым графиком BTC/USDT, @IncomeSharks готовится к свинг-трейду, предвидя дальнейшее снижение после прорыва нисходящей линии тренда.





Два других трейдера использовали волновую теорию Эллиотта. Графики от @XForceGlobal и @TheTradingHubb указывают на завершение коррекции W-X-Y, предсказывая рост биткоина на 5% к уровню $43 650-$44 900.





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При сценарии справедливости их предположений, ожидается коррекционное падение на 12%-19%. Решительное закрытие выше $44 900 может сигнализировать о завершении коррекции и дальнейшем росте цены BTC на 16% до предыдущего максимума в $49 000.