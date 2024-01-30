Аналитики компании Matrixport спрогнозировали падение цены первой в мире криптовалюты до $36 000





Аналитики Matrixport прогнозируют снижение стоимости биткоина до $36 000 в ближайшее время. Эксперты отмечают, что криптовалюта пережила трудную неделю, упав ниже отметки $40 000 впервые с декабря. 29 января цена биткоина частично восстановилась, достигнув $42 000. Однако аналитики утверждают, что дальнейший спад возможен, приводя в качестве причин снижение интереса к спотовым биткоин-ETF среди традиционных инвесторов.

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Предыдущий прогноз Matrixport относительно одобрения спотовых биткоин-ETF в США оказался ошибочным. Вместо предполагаемого роста при запуске биткоин-ETF, наблюдается общее снижение интереса к этому виду активов. В декабре компания предсказывала рост цены биткоина до $125 000 к концу 2024 года, связывая его с халвингом. Тем не менее, текущий прогноз предполагает возможное снижение до уровня поддержки в $36 739 из-за изменений в предпочтениях инвесторов.