Разработчики блокчейна первого уровня Aleo анонсировали запуск основной сети

Разработчики Aleo, ведущей блокчейн-платформы, объявили о грядущем запуске основной сети, запланированном на ближайшие несколько недель. Этот важный шаг вперед был предшествован успешным завершением третьей фазы тестирования, в рамках которой выявлены и устранены технические несовершенства.

реклама

Исполнительный директор Aleo Foundation, Алекс Пруден, подчеркнул: "Третий этап тестирования завершен, выявлены ошибки в ходе аудита, но мы уверены в завершении этапа и планируем запуск Aleo в ближайшем будущем".

Команда проекта сообщила, что в последние четыре года уделяла основное внимание пересмотру алгоритма консенсуса. Зарождение Aleo произошло в 2018 году, после научной статьи, написанной соучредителями проекта Zcash, с идеей распространения концепции приватных транзакций Zcash на область смарт-контрактов.

Алекс Пруден уточнил, что Aleo обеспечивает полную анонимность и безграничные вычислительные ресурсы для клиентов и разработчиков приложений, применяя технологию нулевого разглашения и децентрализованные механизмы для защиты конфиденциальности данных.

Эксперты венчурной компании Electric Capital высоко оценили динамику развития Aleo, подчеркивая его быстрый прогресс по сравнению с другими экосистемами и отмечая возрастающий спрос на приватные децентрализованные приложения (dApps).

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Отметим, что Aleo привлек более $290 млн инвестиций от крупных фондов, таких как a16z, Tiger Global Management и Polychain Capital. В связи с этим стоит отметить, что несколько других перспективных проектов, включая Astar Network и Chromia, также планируют запустить свои основные сети в текущем году.