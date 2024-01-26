Давление продаж на рынке биткоина (BTC) продолжает расти





Давление на рынок биткоина (BTC) продолжает нарастать в связи с последовательной распродажей резервов майнеров. Аналитики CryptoQuant отмечают заметное уменьшение запасов BTC у добывающих криптовалюту, сопровождаемое активным перемещением монет на централизованные биржи. Этот тренд, согласно экспертам, является отражением существенного давления со стороны майнинг-сообщества на реализацию криптовалюты.

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По мнению аналитиков, такой ход действий со стороны майнеров является стратегическим, предвидя рост операционных издержек перед предстоящим халвингом. В условиях увеличения конкуренции в сфере майнинга BTC, продающие резервы майнеры обеспечивают себе необходимый капитал для инвестиций в современное и более эффективное оборудование и технологии.

CoinGecko оценивает оставшееся время до халвинга в 87 дней с предполагаемой датой 22 апреля. Однако аналитики предупреждают, что распродажи резервов майнеров могут сказаться на цене биткоина, особенно в краткосрочной перспективе.

На текущий момент резервы майнеров составляют 1,83 миллиона BTC (примерно $73,4 миллиарда), уменьшаясь с октября в связи с начавшейся фазой распродаж. Согласно данным CoinGecko, стоимость биткоина на момент написания статьи – $40 065, с небольшим снижением в 0,1% за последние сутки.

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Аналитики подчеркивают необходимость внимательного наблюдения за действиями майнеров, предупреждая об возможных последствиях их стратегической распродажи для цены биткоина в ближайшем будущем. Ранее специалисты CoinShares отметили, что после халвинга только небольшое количество майнинг-компаний смогут поддерживать свою прибыльность.