Основатель ACE Exchange, одной из крупнейших криптобирж на Тайване, был арестован в среду по подозрению в организации мошенничества, сообщили местные СМИ Liberty Times

Основатель криптовалютной биржи ACE Exchange, одной из крупнейших на Тайване, был задержан по обвинению в мошенничестве, как сообщают местные источники. Дэвид Пэн и 13 подозреваемых, включая соучастника по фамилии Линь, обвиняются в сговоре на протяжении трех лет. Их обвиняют в использовании ложной рекламы в социальных сетях для привлечения инвесторов к вложению в бесполезные криптовалюты, включая MOCT.

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В среду полиция провела обыски в различных местах Тайваня, включая офис ACE Exchange. Изъято более 111 миллионов тайваньских долларов и криптовалют на сумму более 100 миллионов тайваньских долларов. Общая сумма конфискованных активов превышает 200 миллионов тайваньских долларов.

Представитель ACE Exchange заявил, что задержанные не связаны с сотрудниками компании, и основатель, Дэвид Пэн, прекратил участие в повседневной деятельности компании в 2022 году. В настоящее время ACE Exchange активно сотрудничает с полицейским расследованием в роли свидетеля.

После скандала биржа планирует исключить торговую пару MOCT-TWD из листинга 8 января. Многие держатели токенов предварительно обменяли свои активы на различные купоны для питания или проживания в отелях.

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ACE, основанная в 2018 году, является одной из ведущих криптовалютных бирж на Тайване. Компания подчеркнула, что регулярно проводит обзоры рынка для оценки котируемых токенов, и те, которые не соответствуют установленным критериям, будут исключены из листинга.