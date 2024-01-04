Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может начать уведомлять эмитентов об одобрении биткоин-ETF уже в эту пятницу

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в эту пятницу планирует начать информировать эмитентов о возможном одобрении биткоин-ETF. По данным канала FOX, представители SEC провели встречи с крупнейшими биржами – Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE), Nasdaq и Чикагской биржей опционов (CBOE), которые выразили готовность к торгам паями биткоин-ETF.

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На встречах обсуждались документы, поданные биржами от имени эмитентов, ждущих одобрения SEC. В случае положительного решения, торги могут стартовать уже на следующей неделе.

Аналитики и эмитенты утверждают, что SEC примет решение по заявкам на ETF до 10 января. Однако аналитик Matrixport Маркус Тилен предсказывает возможный отказ, связывая его с проблемами соблюдения законов на крипторынке США. По его мнению, это решение будет политически мотивированным и приведет к отклонению всех предыдущих заявок.

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Несмотря на прогноз Тилена, компания Matrixport опубликовала позитивные прогнозы, связывая рост цены биткоина с возможным запуском первых ETF.