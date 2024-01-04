Кроссчейн-протокол децентрализованного кредитования Radiant Capital подтвердил взлом нового пула ликвидности на базе сети Arbitrum

В результате хакерской атаки на децентрализованный кредитный протокол Radiant Capital, использующий платформу Arbitrum, был скомпрометирован новый пул ликвидности, и злоумышленникам удалось вывести 1 900 ETH, что эквивалентно приблизительно $4,5 млн. Компания PeckShield, эксперт в области блокчейн-безопасности, сообщила, что атака была осуществлена через известную уязвимость, возникающую при запуске ликвидности.

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Radiant Capital был вынужден временно приостановить операции кредитования на платформе Arbitrum, проводя расследование инцидента. Атака произошла всего за 6 секунд после запуска нового рынка кредитования с использованием стейблкоина USDC. Представители PeckShield отметили, что основной причиной стало использование злоумышленниками короткого временного окна, связанного с запуском нового рынка.

Разработчики Radiant подтвердили, что инцидент связан с проблемой в новом рынке USDC на Arbitrum. После завершения расследования проект обещает предоставить детальный отчет. Разработчики подчеркнули, что средства пользователей других пулов остаются в безопасности, и полноценная работа протокола будет восстановлена после завершения расследования.

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Столкновение с хакерской атакой добавляет Radiant Capital к списку криптопроектов, подвергшихся угрозе в прошлом году, когда закрылись 116 проектов из-за хакерских атак.