В среду, 3 января,биткоин (BTC) снижается из-за перераспределения капитала в пользу американского доллара

3 января текущего года стоимость биткоина (BTC) претерпевает коррекцию из-за перераспределения капитала в пользу американского доллара.

реклама

На азиатских рынках индекс доллара США демонстрирует рост, а европейские трейдеры следуют этой тенденции. На момент анализа курс BTC составил $45 361.

В предыдущий вторник биткоин приближался к отметке $46 000. Однако снижение американского фондового рынка вызвало отток средств из технологического сектора.

Эфир (ETH) уступил до $2386, а Solana (SOL) опустилась до $109. В то время как Binance Coin (BNB) укрепился более чем на 7%, достигнув отметки $322,5.

Биткоин за последний год продемонстрировал внушительный рост – 172%. Инвесторы с нетерпением ожидают появления криптовалютных фондов ETF на американском рынке.

По мнению стратега Bloomberg Intelligence Джеймса Сейффарта, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) планирует утвердить первые заявки на выпуск таких фондов, вероятно, до 10 января.

Однако аналитики K33 Research выражают сомнение, что появление биткоин-ETF приведет к новым максимумам в цене криптовалюты. Скорее всего, запуск нового инструмента стимулирует продавцов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитики Андерс Хелсет и Ветле Лунде подчеркивают, что вероятность распродажи достигает 80%, при этом шансы на продолжение роста после легализации криптовалютных фондов оцениваются всего в 20%.