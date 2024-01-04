Многие эксперты активно обсуждают, как появление спотовых биткоин-ETF может отразиться на глобальной финансовой индустрии

Эксперты обсуждают возможные последствия появления биткоин-ETF на спот-рынке и его влияние на глобальную финансовую среду. Аналитики CBOE высказывают мнение, что новый финансовый инструмент привлечет внимание крупных инвесторов. Глава CBOE Digital, Джон Палмер, подчеркивает, что отраслевые фонды спровоцируют рост интереса институциональных игроков к криптовалютам.

реклама

Спот-ETF также откроет доступ пенсионным фондам США, позволяя им вкладывать средства в биткоин для диверсификации рисков. Палмер предсказывает, что одобрение спотовых ETF приведет к расширению рынка инвестиционных продуктов, связанных с цифровыми активами. 10 января регулятор SEC планирует рассмотреть заявку от Ark Invest, что, при одобрении, откроет путь для других управляющих корпораций.

CBOE Digital, подразделение Чикагской биржи опционов, запустит маржинальную торговлю фьючерсами на биткоин и эфир 11 января, предоставляя инвесторам возможность работать с деривативами без полного обеспечения торговых позиций.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Представители фонда Advisors Preferred Trust внесли изменения в стратегию, разрешив инвестировать до 15% от общих активов в инструменты, связанные с биткоином. Это свидетельствует о заинтересованности крупного капитала в появлении отраслевых фондов. Однако, мнения экспертов относительно влияния этих фондов на криптовалютную индустрию различны, и нет единодушия относительно того, как биткоин отреагирует на запуск BTC-ETF.