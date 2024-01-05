Аналитики платформы X положительно оценивают перспективы MATIC. Crypto Rover прогнозирует достижение цены уровня $1,15, основываясь на техническом паттерне симметричного треугольника

Цена криптовалюты Polygon (MATIC) после долгого периода снижения наконец-то продемонстрировала бычий прорыв. Этот важный момент отмечен закрытием выше долгосрочной линии сопротивления, пройденной с момента достижения исторического максимума в декабре 2021 года.

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Интересен тот факт, что после достижения максимума в декабре 2021 года, цена MATIC стремительно снижалась вдоль долгосрочной нисходящей линии сопротивления. Минимум был зафиксирован в июне на отметке $0,32.

Однако, несмотря на две неудачные попытки прорыва и формирования повышающегося минимума, токен только на прошлой неделе смог совершить успешный бычий прорыв. Это событие подчеркнуто закрытием выше долгосрочной линии сопротивления, продержавшейся около 730 дней.

Индикаторы поддерживают бычий тренд: недельный индекс относительной силы (RSI) находится в подъеме и превышает отметку 50, что свидетельствует о укреплении бычьего движения.

Аналитики платформы X положительно оценивают перспективы MATIC. Crypto Rover прогнозирует достижение цены уровня $1,15, основываясь на техническом паттерне симметричного треугольника.

Rekt Capital выделяет возможность повторного тестирования уровня прорыва и последующего роста. Bull Lord подчеркивает важность бычьего прорыва долгосрочной нисходящей линии сопротивления, предполагая, что это может стать катализатором для нового исторического максимума.

На дневном таймфрейме видно, что ценовой тренд является бычьим. MATIC успешно пробил симметричный треугольник и горизонтальную область $0,95, а затем использовал этот уровень как поддержку (зеленый значок). Дневной RSI подтверждает бычий прогноз, преодолев тренд медвежьей дивергенции (зеленый цвет).

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В случае продолжения роста, токен может вырасти на 55%, достигнув следующего уровня сопротивления на отметке $1,55. С другой стороны, закрытие цены MATIC ниже $0,95 аннулирует текущий бычий прорыв и может привести к снижению на 25% до ближайшей поддержки на уровне $0,75.