За последние 24 часа цена нативного токена Worldcoin WLD взлетела на 35%

Цена нативного токена Worldcoin (WLD) выросла на 35% за последние 24 часа после заявления генерального директора Open AI, Сэма Альтмана, о привлечении дополнительных $50 млн для поддержки проекта. Worldcoin, руководимая Альтманом, нацелена на создание глобальной идентификационной и финансовой сети, привлекшей уже более 2,6 млн пользователей.

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В интервью с инвестиционным банком FT Partners, Альтман подчеркнул важность цифровой идентификации в мире, где искусственный интеллект играет все более значимую роль. Он отметил, что способность идентифицировать уникальных людей становится ключевым элементом в этом контексте.

Напомним, что ранее Worldcoin успешно привлекла $115 млн в раунде финансирования серии C с участием таких инвесторов, как Blockchain Capital, a16z Crypto и Bain Capital Crypto.

В результате заявления Альтмана цена токена WLD достигла $3,21, но позднее немного скорректировалась и составляет на данный момент $3,07.

Тем не менее, ажиотаж вокруг проекта Worldcoin может столкнуться с препятствиями из-за усиленного внимания со стороны регуляторов. В различных странах мира идут расследования в отношении проекта, связанные с сбором биометрических данных, что потенциально может нарушать законы о защите персональных данных.

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Органы регулирования в Германии, Великобритании, Кении и Аргентине проявили интерес к деятельности Worldcoin. Мы рекомендуем внимательно следить за развитием событий, так как регуляторы мирового уровня продолжают тщательно изучать этот проект.