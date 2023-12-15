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bitcoin
Эксперт говорит, что XRP и XLM не являются конкурирующими технологиями
Соперничество XRP и XLM в разных сферах заложено с самого их создания, поскольку у них один создатель — это Джед Маккалеб

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Соперничество между криптовалютами XRP и XLM, созданными Джедом Маккалебом, получило новое освещение в свете заявлений основателя Black Swan Capitalist, Версана Альджарры. По его мнению, весь спор между сторонниками XRP и Stellar (XLM) лишен смысла, поскольку обе технологии не конкурируют, а взаимодополняют друг друга.

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В своем недавнем твите Альджарра подчеркнул, что XRP и XLM не являются альтернативами друг другу, а, наоборот, обеспечивают дополнительные возможности в криптовалютном пространстве. Он призывает к использованию обеих технологий, указывая на уникальные аспекты каждой из них.

Интересно, что мнение Альджарры нашло поддержку в отчете, цитирующем искусственный интеллект Google Bard. Искусственный интеллект предпочел XLM, основывая свой выбор на более выраженной децентрализации по сравнению с XRP.

Реакция криптосообщества разнообразна. Одни пользователи видят в XRP и XLM неотъемлемые элементы новой финансовой системы, а сравнение их роли можно провести, аналогично выбору необходимых элементов для строительства дома.

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Другие согласны с мнением, что XRP и XLM дополняют друг друга, а не конкурируют. Однако некоторые указывают на предпочтения: XLM в более широком использовании для розничных нужд, в то время как XRP представляется более важным для учреждений, банков и государственных структур. Важно отметить, что данное мнение имеет свои ограничения, так как обе технологии применимы как в рознице, так и в институциональной сфере.

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