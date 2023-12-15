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Iota Foundation и Fireblocks анонсировали стратегическое сотрудничество с целью оптимизации процесса токенизации реальных активов (RWA). Это партнерство ответит на возросший интерес институциональных инвесторов к токенизации. Токенизация включает в себя передачу активов, таких как недвижимость и финансовые инструменты, в блокчейн для увеличения их ликвидности.
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Iota активно разрабатывает решения и инфраструктуру, встречая растущий запрос на токенизацию реальных активов. В соответствии с отчетом VanEck Research, рынок RWA значительно увеличился, достигнув оценки в 342 миллиарда долларов к сентябрю.
Ядром предложенного решения Iota является Shimmer Ethereum Virtual Machine (EVM), предназначенная для интеграции с инфраструктурой Fireblocks. ShimmerEVM, совместимая с Ethereum, предоставляет критически важную среду для тестирования и разработки. Интеграция с Fireblocks позволит клиентам безопасно хранить токенизированные активы на ShimmerEVM и осуществлять транзакции напрямую через консоль и систему API Fireblocks.
Fireblocks, известная своими решениями для безопасного хранения криптовалюты, обслуживает такие крупные финансовые учреждения, как BNY Mellon и BNP Paribas.