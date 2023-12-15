Исследовательское подразделение Hitachi и блокчейн-разработчик Concordium Foundation совместно реализуют проект биометрического криптовалютного кошелька





Исследовательское подразделение Hitachi совместно с Concordium Foundation, блокчейн-разработчиком, объединяют усилия для внедрения инновационного проекта: биометрического криптовалютного кошелька. Этот проект направлен на создание средства безопасного хранения криптовалюты, освобождая пользователей от сложных паролей и сид-фраз.

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Планируется, что биометрический кошелек позволит формировать сид-фразы с использованием биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или сканы радужной оболочки глаза. Это снизит риски, связанные с потерей или утечкой секретной информации.

Кроме того, разрабатываемый механизм позволит импортировать или восстанавливать аккаунты на новых устройствах с использованием биометрических данных, что повышает удобство использования кошелька.

Первоначальный этап проекта включает проведение "доказательства технологии", направленного на подтверждение эффективности и перспективности идеи. Партнеры рассматривают использование существующей платформы Public Biometric Infrastructure от Hitachi и системы идентификации в сети Concordium для реализации данного инновационного кошелька.

Представители Concordium Foundation подчеркивают, что данное решение может быть особенно ценным для их блокчейн-технологии, требующей высокого уровня верификации при создании аккаунтов.

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В долгосрочной перспективе биометрические кошельки могут стать неотъемлемой частью различных блокчейнов, предоставляя пользователям безопасный и удобный способ взаимодействия с криптовалютой. Concordium Foundation привлекла $15 млн в 2021 году через успешный частный токенсейл, демонстрируя интерес инвесторов к инновационным проектам в области блокчейна и криптовалют.