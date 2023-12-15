Пресс-служба WOO опубликовала годовой отчет

Пресс-служба WOO опубликовала свой годовой отчет, в котором подчеркнуто успешное внедрение Multi-MM - первого прозрачного и оперативного баланса. Компания также успешно запустила сервисы WOO Turkey, WOOFI Swap и книгу ордеров на DEX. Цель стартапа - обеспечить лицензирование в ключевых локальных и глобальных юрисдикциях, а также подготовиться к проведению IPO для конкуренции с индустрийскими гигантами, включая Coinbase.

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Соучредитель WOO, Джек Тан, подчеркнул стойкость и устойчивость компании в условиях изменчивости криптовалютной индустрии в 2022 году. Он выделил, что 2023 год стал проверкой для компании, укрепив ее адаптивные способности и решительные меры.

WOO преодолела разнообразные вызовы и адаптировалась к динамике криптопространства. Джек Тан подчеркнул, что последние годы стали периодом обучения, где компания отточила способность решать сценарии высокой сложности и успешно адаптироваться.

Регулирование в области централизованных и децентрализованных финансов претерпело существенные изменения, на что WOO ответила внедрением строгих политик KYC и AML, исключив пользователей из США. Это открыло новые перспективы для развития компании.

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Джек Тан выразил уверенность в будущем криптовалютной индустрии, утверждая, что DeFi будет играть ключевую роль. Площадка WOOFi Swap уже занимает 2% рынка без стимулирования токенами WOO, и ожидается значительный рост объема торговли в 2024 году.