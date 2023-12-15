Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) предоставила криптовалютным компаниям, работающим в стране, три месяца на соблюдение требования об обязательной регистрации

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) выделила криптовалютным компаниям в стране три месяца на процесс обязательной регистрации, сообщает агентство. Решение было озвучено на мероприятии "Расширение прав и возможностей потребителей: директива SEC о нерегулируемых биржах". Исходно предоставленный срок в один месяц был продлен до трех, учитывая предстоящие праздники, чтобы облегчить процесс для инвесторов.

реклама

Комиссар SEC Келвин Ли ответил на вопрос о возможном запрете деятельности Binance в стране, подчеркнув, что криптобиржа не имеет лицензии для работы на Филиппинах. Предупреждения также были направлены в адрес других компаний, таких как Gemini, подчеркивая их несоответствие законам страны.

SEC подчеркнула, что все нерегулируемые биржи, включая OctaFX и MiTrade, должны принять меры для соответствия нормативам, иначе им грозит запрет в стране. На текущий момент всего 17 зарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов предлагают услуги конвертации фиатных денег в криптовалюты в Филиппинах.

Касательно операционных расходов, трейдеры на Binance несут их меньше, чем на легальных биржах, однако это обусловлено отсутствием регистрации биржи и ее несоблюдением законов страны, подчеркнули в SEC.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Правительство Филиппин также заявило о намерении разработать законопроект о налогообложении криптовалют до 2024 года.